أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية رفيعة المستوى ان شركة صناعة الكيماويات البترولية ستبدأ دراسة جدوى إنشاء مشروع الأوليفينات الرابع في البلاد، حيث دعت 5 شركات استشارية عالمية لتقديم عروضها المالية والفنية في ممارسة تم طرحها مؤخرا.



وقالت المصادر إن الشركات التي تمت دعوتها هي: شركة Advisian العالمية للاستشارات من خلال مكاتبها في المملكة المتحدة، شركة بكتل الأميركية، شركة وود جروب البريطانية، شركة تكنيب الفرنسية، وأخيرا شركة فلور الأميركية.



وذكرت أن الشركات الخمس عليها تقديم عروضها المالية للممارسة بتاريخ 17 مايو الجاري، علما ان «صناعة الكيماويات» ستعقد اجتماعا تمهيديا مع الشركات في 9 مايو الجاري بعد عطلة عيد الفطر مباشرة عبر تقنية الاتصال عن بعد في تمام الساعة العاشرة صباحا، على ان يكون يوم 10 مايو هو آخر موعد لتلقي الاستفسارات.



وقالت إن الشركة تخطط لإنشاء مشروع الأوليفينات الرابع على موقع مصانع الأسمدة، وذلك بعد اتخاذ الشركة القرار النهائي لبيع تلك المصانع لأحد المقاولين المحليين.



وأشارت إلى ان مشروع الأوليفينات الرابع يهدف إلى إنشاء مجمع للبتروكيماويات بمواصفات عالمية لإنتاج البتروكيماويات الأساسيــة والمتخصصــة كالبولي إيثلين والإيثلين جلايكول والإيثانول أمين.