أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية رفيعة المستوى ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ستعمل بعد عطلة عيد الفطر على وضع الترتيبيات النهائية لصرف البونص السنوي للعاملين بالقطاع النفطي والذي من المقرر أن يبلغ راتب شهرين ونصف الشهر بدلا من أربعة أشهر من الراتب الأساسي كما هو معمول في السنوات التي سبقت جائحة كورونا.

وقالت المصادر إن صرف البونص السنوي من المقرر ان يكون في نهاية شهر مايو الجاري أو يونيو المقبل.

وذكـــرت المصــادر ان مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تعمل حاليا على اعتماد مستحقي المكافأة التشجيعية والمستفيدين منها، والذي يبلغ نحو 60% من إجمالي العمالة المستحقة.

وبينت المصادر أن صرف «البونص السنوي» وتحديد المستفيدين والنسبة التي سيحصلون عليها تعتمد على مجموعة من المعايير يأتي في مقدمتها الابتكار والعناصر الخلاقة، تحقيق ربح أو وفر في الأموال والقوى العاملة والمواد والوقت والطاقة وتحمل مسؤوليات أعلى دون مقابل وأخيرا تدريب وتطوير الموظفين الكويتيين، مشيرة الى أن مبلغ بونص العاملين سيختلف من موظف إلى آخر وفقا لدرجته الوظيفية وتقييمه السنوي.

وقالــت إن الموظفيــن الـحاصـلين على إنذار أو تقييم سنوي ضعيف فإنهم لا يستحقون البونص السنوي.