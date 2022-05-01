ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بنسبة 16.73% أو بمكاسب تعادل 636.22 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، لتصل الى أكثر من 4.43 تريليونات دولار، من 3.8 تريليونات دولار بنهاية الربع الرابع من 2021.



وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن مؤشر الصندوق المركب لأسواق المال العربية أنهى تعاملات الربع الأول من 2022 مرتفعا بنحو 2.8% على أساس ربعي، ليصل بذلك إلى نحو 508 نقاط في نهاية مارس 2022، مقابل 494.2 نقطة في نهاية ديسمبر 2021.



وحقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي بلغت نسبة الزيادة 14.2% في نهاية الربع الأول من 2022، مقارنة بالربع الأول من 2021، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات «وام».



وواصلت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية المضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية في نهاية الربع الأول من 2022 محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس ربع سنوي منذ بداية 2021، نتيجة الارتفاع المسجل في مؤشرات قيم التداول والقيمة السوقية.



وكان لاستمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية أثر إيجابي في مؤشرات الأداء في ظل مواصلة البورصات العربية جهودها نحو رفع مستويات السيولة، وزيادة معدلات التداولات، وجذب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى النتائج الإيجابية خلال الربع الأول من 2022 لأرباح الشركات.