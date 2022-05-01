أعلنت شركة الملا موتورز عن توقيعها اتفاقية شراكة مع CMC للمركبات التجارية لتصبح بموجبها وكيلا رسميا لها في الكويت، هذا الإعلان جاء بالتزامن مع إطلاق الملا موتورز الجيل الجديد من D260 وD270 لمركبات CMC لتقدم للشركات وقطاع النقل الخيار المفضل لنقل البضائع والموظفين.



ويتميز الجيل الجديد من سيارات نقل CMC بمحرك ميتسوبيشي سعة 2.4 لتر 4 أسطوانات وتصميم خارجي حديث ومتطور، ويتوافر في سيارات نقل CMC أعلى أنظمة الأمن والسلامة بدءا من وسادة هوائية أمامية مزدوجة، ونظام منع الانقلاب، ونظام التحكم في الجر، وفرامل هيدروليك، ونظام التوقف عن الطوارئ، ونظام مؤازر صعود المرتفعات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام مراقبة الهواء في الإطارات، وغيرها من الأنظمة التي تضمن لقائد المركبة والركاب أعلى معايير الأمن والسلامة



وتتوافر مجموعة مختلفة من مركبات D260 وD270 منها:



سيارة نقل البضائع Panel Van



تتميز هذه السيارة بمساحة تخزين واسعة بطول: 2.720 ميلميتر، وعرض: 1.530 ميلميتر، وارتفاع: 1.380 ميلميتر وتصل حمولتها إلى 980 كيلو غراما وناقل حركة عادي ذي 6 سرعات.



سيارة نقل البضائع 5 ركاب Window Van



متوافرة بمساحة تخزين واسعة لتحميل البضائع حيث تصل حمولتها إلى 838 كيلوغراما مع ناقل حركة عادي ذي 6 سرعات، كما تتميز بوجود فتحات تكييف للمقاعد الخلفية.



باص نقل 8 ركاب Mini Bus



ويتميز باص نقل 8 ركاب Mini Bus بمقاعد الصف الثاني بقابلية الطي بنسبة 60:40 ويمكن طيها لتبدو مسطحة بالكامل كما يمكن التحكم بمقاعد الصف الثالث وطيها للأمام ما يساعد في الحصول على مساحة تخزين أكبر، وتصل قدرة التحميل في باص النقل إلى 860 كيلوغراما، ويتميز بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات وبوجود فتحات تكييف للمقاعد الخلفية.



ثلاجة Freezer D270



أما ثلاجة D270 فهي عبارة عن براد تخزين متنقل معدل حرارته بين -20 و30 درجة مئوية ويأتي بمساحة تخزين واسعة بطول 2670 ميلمترا وعرض 1485 ميلمترا وارتفاع 1440 ميلميترا يتسع لنقل بضائعكم براحة وأمان. ويتميز بوجود Compressor ياباني الصنع لأفضل أداء.



وتجدون سيارات نقل CMC لدى شركة الملا موتورز بأسعار مناسبة وحصرية، حيث تتوافر سيارة نقل البضائع Panel Van بسعر: 4900 دينار وسيارة نقل البضائع 5 ركاب Window Van بسعر: 5300 دينار، وباص نقل 8 ركاب Mini Bus بسعر: 5900 دينار، وسعر ثلاجة Freezer D270 بـ 6700 دينار.



وتقدم شركة الملا موتورز عرضا حصريا يشمل التسجيل المجاني للمركبة وصيانة مجانية لمدة عام أو 20 ألف كم أيهما أسبق عند شراء D270 أو D260، لينعم عملاء الشركة براحة البال. بالإضافة إلى كفالة لمدة 3 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أسبق.



بدأت مجموعة الملا أعمال السيارات في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي بالعديد من العلامات التجارية. وفي عام 1972، كانت مجموعة السيارات أول من أدخل سيارات ميتسوبيشي إلى السوق الكويتي وكذلك الشرق الأوسط.

اليوم، مع وجود 2500+ من القوى العاملة القوية، تتمتع مجموعة السيارات بوجود في الكويت والعراق ومصر والإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم بتشغيل العديد من الأقسام والمرافق. بما في ذلك معارض السيارات الجديدة والمستعملة ومنافذ بيع قطع الغيار ومراكز الخدمة.