استمـرت السبـت لعبـــة القــط والفـــأر بيــن مان سيتي وليفربول على صدارة بطولة انجلترا لكرة القدم، بعد فوز ليفربول خارج أرضه نيوكاسل 1-0 في افتتاح المرحلة الـ 35 وانتزاعه الصدارة لبضع ساعات برصيد 82 نقطة، لكن «السيتي» استعاد القمة سريعا بانتصار كاسح على مضيفه ليدز برباعية نظيفة ليحافظ على فارق النقطة عن منافسه قبل أربع مراحل على نهاية الدوري، فيما ودع نوريتش سيتي اندية النخبة بسقوطه امام استون فيلا بهدفين نظيفين.



انتظر «السيتي» الذي تنتظره مباراة حاسمة ضد ريال مدريد في إسبانيا في اياب نصف نهائي دوري الابطال الأربعاء المقبل (فاز 4-3 ذهابا)، 13 دقيقة فقط قبل ان يفتتح له لاعب وسطه الاسباني رودري التسجيل اثر تمريرة متقنة من فيل فودن فتابعها برأسه من مسافة قريبة داخل الشباك.



وفي الشوط الثاني اجهز «السيتيزين» على اصحاب الارض بإضافة ثلاثة اهداف تناوب على تسجيلها المدافع الهولندي ناثان اكي الذي غمز الكرة داخل الشباك اثر تمريرة رأسية من البرتغالي روبن دياش (54) والبرازيلي جيسوس اثر تسديدة قوية من داخل المنطقة (78)، قبل ان ينهي البديل البرازيلي المخضرم فرناندينيو مهرجان الاهداف بتسديدة قوية من مشارف المنطقة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



وتبقى 4 مباريات امام ليفربول حيث يستضيف توتنهام ويحل ضيفا على استون فيلا وساوثمبتون قبل ان ينهي الموسم باستضافة ولفرهامبتون.



أما السيتي فيستضيف نيوكاسل ثم يحل ضيفا على ولفرهامبتون ووست هام وينهي موسمه على ارضه امام استون فيلا.



وأعرب بيب غوارديولا، مدرب مان سيتي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب مضيفه ليدز. وقال: «نعرف من قبل أن نأتي إلى هنا أسلوب لعبهم، عانينا كثيرا في الشوط الأول، ولكن في النهاية سيطرنا على اللقاء وكان بمقدورنا تسجيل المزيد، هذه نتيجة لا تصدق بالنسبة لنا»، مضيفا أفضل أن أشعر بضغط أقل مما أشعر به الآن، هذا موسم طويل، وهذا هو المجهود الأخير.



إلى ذلك، تابع بيرنلي صحوته في الآونة الاخيرة وحقق فوزه الثالث تواليا ليقترب قليلا من منطقة الأمان بقلب تخلفه امام واتفورد الى فوز 2-1.



وسقط ولفرهامبتون سقوطا كبيرا على ارضه امام برايتون بثلاثية نظيفة، وكذلك سقط ساوثمبتون على ملعبه امام كريستال بالاس 1-2.



وتختتم الجولة الـ 35 بلقاء يجمع مان يونايتد مع ضيفه برينتفورد، ويسعى الفريق المعروف بـ «الشياطين الحمر» إلى الفوز ومزاحمة ارسنال صاحب المركز الخامس (58 نقطة)، فيما يأمل برينتفورد في تسجيل فوز يقربه إلى الفرق العشرة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي.