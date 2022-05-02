توج طرابزون سبور السبت بلقبه السابع في الدوري التركي لكرة القدم والأول منذ 1984 على حساب ملاحقه فنربخشة، قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.



وتدفق مشجعو الفريق الواقع على البحر الأسود الى الملعب للاحتفال بالبطولة قبل دقائق من نهاية المباراة ضد أنطاليا سبور التي انتهت بالتعادل 2-2.

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفريق على تويتر مغردا «أقدم التهاني من القلب لفريق طرابزون سبور ومشجعيه ولمدينة طرابزون بعد أن أصبح بطل الدوري التركي لموسم 2021-2022».

ورفع الفريق رصيده الى 77 نقطة مقابل 68 لفنربخشة قبل ثلاث مباريات من النهاية، ولكن أفضلتيه في المواجهتين المباشرتين حسمت اللقب لصالحه حتى في حال خسارته كل مبارياته مقابل فوز خصمه بها.