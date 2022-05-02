قاد المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي فريقه يوفنتوس لفوز مثير على ضيفه فينيزيا 2-1 أمس الاحد بالمرحلة الـ 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وانتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف سجله بونوتشي (7)، وتمكن ماتيا أرامو من إدراك التعادل لفينيزيا (71) لكن بعد خمس دقائق فقط أحرز بونوتشي هدف الفوز ليوفنتوس.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 69 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.



الى ذلك، ضمن نابولي نظريا المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، البطولة الأهم في القارة والأوروبية، وذلك بعد فوزه الكاسح على ضيفه ساسولو 6-1 السبت في المرحلة الـ 35 من بطولة ايطاليا.



وقبل نهاية الدوري بثلاث مراحل، يحتل الفريق الجنوبي المركز الثالث برصيد 70 نقطة، افتتح المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي مهرجان الأهداف لنابولي بكرة رأسية مستغلا ركلة ركنية (7).

وأضاف النيجيري فيكتور اوسيمهن بالطريقة ذاتها الهدف الثاني قبلة ان ترتطم كرته بالعارضة وتتهادى داخل الشباك (15).

وقام اوسيمهن بدور الممر باتجاه زميله المكسيكي هيرفينغ لوسانو ليسجل الهدف الثالث (19) قبل ان يعزز البلجيكي المخضرم درايس مرتينس تقدم فريقه بالهدف الرابع بعدها بدقيقتين.

وأضاف ميرتنس هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه مطلع الشوط الثاني (54)، واختتم الكوسوفي أمير رحماني المهرجان في الدقيقة 80. وسجل ساسوولو هدفا شرفيا بواسطة الفرنسي ماكسيم لوبيس قبل النهاية بثلاث دقائق.

وفي مباراة ثانية، بات كالياري يواجه خطر السقوط الى مصاف أندية الدرجة الثانية بسقوطه على ارضه أمام فيرونا 1-2.

ويحتل كالياري المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن جنوى الذي خسر مباراة دربي المدينة ضد سمبدوريا 0-1. كما بات مهددا من قبل ساليرنيتانا الذي يملك 25 نقطة أيضا ويلتقي اتالانتا الاثنين.



وحقق لاتسيو فوزا مثيرا على سبيتسيا 4-3 في الرمق الاخير. سجل للفائز هدافه تشيرو ايموبيلي (33 من ركلة جزاء) معززا صدارته لترتيب هدافي الدوري (27 هدفا)، إيفان بروفيديل خطأ في مرمى فريقه (54)، الصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش (68) وفرانتشيسكو أتشيربي (90) أهداف لاتسيو، والفرنسي كيلفن أميان (9)، الكولومبي كيفن أغوديلو (35) والبلغاري بتكو هريستوف (56) أهداف سبيتسيا.



وتقام اليوم مباراة واحدة، حيث يستضيف أتلانتا نظيره ساليرنيتانا في ختام الجولة الـ 35.