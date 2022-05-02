سقط بايرن ميونيخ الذي توج بطلا للدوري الالماني للمرة العاشرة تواليا الاسبوع الماضي، السبت امام مضيفه ماينز 1-3 وحذا حذوه وصيفه بوروسيا دورتموند على ارضه امام بوخوم 3-4 في مباراة مثيرة ضمن المرحلة الثانية والثلاثين.



في المباراة الاولى، اكد ماينز قوته على ارضه هذا الموسم بعد حصده 34 نقطة في 16 مباراة، علما بأنه يملك اقوى دفاع في الدوري في مبارياته البيتية، وعبر مدرب «البافاري» يولين ناغلسمان عن عدم رضاه للأداء بقوله: «تعرضنا لعدد كبير من الهزائم معظمها بالطريقة ذاتها، أعتقد أننا كنا بحاجة الى نوع من الشغف»، مضيفا عدم بذل قصارى جهدنا على كل كرة هو أمر طبيعي بعد تتويجنا باللقب العاشر تواليا لكننا نلعب ايضا من اجل الشعار على صدرنا.



وعلى ملعب «سيغنال ايدونا بارك» فاجأ بوخوم مضيفه دورتموند بتسجيله هدفين مبكرين سيباستيان بولتر (3) وغيرين هولتمان (8)، لكن أصحاب الأرض ردوا بقوة بتسجيلهم ثلاثة أهداف حملت جميعها توقيع نجمه النروجي ارلينغ هالاند (18 و30 من ركلتي جزاء و62) تزامنا مع الإعلان عن وفاة وكيل أعماله الشهير الايطالي-الهولندي مينو رايولا.



والهدف هو الرقم 61 في 65 مباراة في الدوري الالماني منذ انتقاله الى دورتموند في يناير عام 2020، علما بان سجله في مختلف المسابقات في صفوف فريق مدينة الرور الصناعية يبلغ 85 هدفا في 86 مباراة. بيد ان دورتموند انهار تماما في الدقائق التسع الأخيرة وتلقت شباكه هدفين جديدين تناوب على تسجيلها يورغن لوكاديا (81) وميلوش بتروفيت (85 من ركلة جزاء) ليخرج خاسرا.



وأنعش كولن آماله بإمكانية المشاركة في دوري أبطال أوروبا بفوزه اللافت على اوغسبورغ 4-1.



في المقابل، بقي شتوتغارت مهددا بالهبوط بعد تعادله على ارضه مع فولسبورغ 1-1، كما انتهت مباراة أرمينيا بيليفلد مع هرتا برلين بالنتيجة ذاتها.



كما يلتقي اليوم مونشنغلادباخ مع لايبزيغ ويستضيف ليفركوزن نظيرة فرانكفورت ضمن المرحلة ٣٢.