تشبث رين بالمركز الثالث في بطولة فرنسا لكرة القدم بفوزه على ضيفه سانت اتيان الجريح 2-0 في المرحلة الـ 35 من بطولة فرنسا لكرة القدم.



ورفع رين رصيده الى 62 نقطة بفارق 3 نقاط عن موناكو الرابع الذي يستضيف أنجيه الاحد.



وافتتح الكرواتي لوفرو ماير التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق قبل أن يحسم اللاعب نفسه نتيجة المباراة في الدقيقة 84 رافعا رصيده الى 5 أهداف هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

وفي مباراة ثانية، أفلت من نانت فوزا كان في متناوله لأنه تقدم على مضيفه لنس بهدفين نظيفين سجلهما ميزيس سيمون (8 و32) ولعب بزيادة عددية منذ الدقيقة 19 لطرد لاعب منافسه جان لوي ليكا، لكن أصحاب الأرض نجحوا في الخروج بنقطة التعادل بفضل هدفين سجلهما بيريرا دا كوستا (67) وارنو كاليموندو (81 من ركلة جزاء).