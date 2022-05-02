حقق ريال مدريد لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه السبت 4-0 على ضيفه إسبانيول ضمن منافسات المرحلة الـ 34، ليدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي التاريخ كالمدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.



وقبل أربع مباريات من نهاية الموسم، لم يعد أي فريق قادرا على اللحاق بالنادي الملكي الذي رفع رصيده الى 81 نقطة.



واستعاد ريال مدريد اللقب الذي خسره العام الماضي لصالح جاره أتلتيكو بعد أن حققه في 2020 بقيادة مدربه الفرنسي زندين زيدان.



وبات ريال مدريد أول فريق يحسم اللقب قبل أربع مراحل من نهاية الموسم منذ عام 1990 عندما حقق هو بالذات هذا الإنجاز.



وقال كارلو انشيلوتي مدرب الريال بعد الفوز باللقب: «إنها المرة الأولى التي أفوز فيها بلقب في «البرنابيو»، والأجواء مميزة حقا»، وبشأن تأثره مع صافرة النهاية «إنه أمر وراثي، والدي كان يتأثر بسهولة، وجدي أيضا، إذا بكيت، فذلك لأنني سعيد».



وسبق لأنشيلوتي أن توج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان (2004)، الانجليزي مع تشلسي (2010)، الفرنسي مع باريس سان جرمان (2013) والالماني مع بايرن ميونيخ (2017)، علما بأنه في فترة توليه الأولى لريال مدريد (2013-2015) لم يحقق لقب الليغا لكنه أحرز معه دوري الأبطال عام 2014.



من جانبه، قال مودريتش بعد التتويج:«الفوز بـ «الليغا» مميز، ولكن أمام جماهيرنا قدمنا مباراة كبيرة، الأجواء كانت رائعة».



إلى ذلك، بات أتلتيكو مدريد مهددا بخسارة آخر مقعد مؤهل الى دوري الأبطال بعد سقوطه 2-0 ضد مضيفه أتلتيك بلباو بهدف عكسي لماريو هيرموسو (8) وآخر لإنياكي وليامس (56 من ركلة جزاء).



وتجمد رصيد فريق العاصمة عند 61 نقطة في المركز الرابع بعد فشله في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليا، وسيكون ريال بيتيس بطل الكأس قادرا على تقليص الفارق الى نقطة في حال فوزه اليوم على مضيفه خيتافي في ختام المرحلة.



وما يزيد من صعوبة فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني هم خصومه في المراحل الأربع الأخيرة، إذ يستقبل ريال مدريد تاليا وإشبيلية في المرحلة ما قبل الأخيرة، على أن يحل على ريال سوسييداد ختاما.



إلى ذلك، خسر فياريال من مضيفه ألافيس 2-1، فيما تعادل فالنسيا 1-1 مع ضيفه ليفانتي المتذيل الذي يقترب من الهبوط.