حقق فريق جازو للسباقات GR فوزا آخر على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1، ضمن منافسات «بطولة العالم للراليات» للعام 2022، التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات»، إذ نجح السائق كالي روفانبيرا بتحقيق الفوز بطريقة مذهلة في الجولة الثالثة من البطولة في رالي كرواتيا، ليعزز بذلك ريادته في بطولة السائقين بفارق 29 نقطة لاسيما بعد فوزه برالي السويد في فبراير الماضي.



ومع ختام الجولة الثالثة، يكون فريق جازو للسباقات GR قد أحرز الفوز بـ 14 من أصل 19 مرحلة في هذا الموسم، ليمكن بذلك شركة تويوتا من تصدر بطولة العالم للمصنعين بفارق 42 نقطة.

وعلى الرغم من تحديات الأحوال الجوية وحالة الطرقات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، فقد تمكن كالي روفانبيرا ومساعده يوني هالتونن على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 69 من الفوز بست من مراحل اليوم الأول الثمانية، ليتقدم بأكثر من دقيقة عن أقرب منافسيه.

وفي اليوم الثاني، حقق روفانبيرا مركزا متقدما بفارق 20 ثانية وتمكن من الحفاظ على هذا الأداء المتفوق والفارق الزمني حتى المرحلة النهائية في اليوم الثالث والأخير من السباق.



وبهذه المناسبة، توجه رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن آكيو تويودا بالتهنئة للسائق كالي ومساعده يوني على هذا الفوز، موضحا أن فوزهما في مرحلة «باور» الأخيرة Power Stage كان استثنائيا، على الرغم من صعوبة السباق بسبب التقلبات الجوية.



وأضاف قائلا: «أمضى الفريق الشهرين الماضيين بعد رالي السويد في إجراء العديد من الاختبارات والتطويرات المتنوعة.

ولا يسعني سوى أن أتقدم بالشكر لكافة أفراد الفريق على جهودهم الجبارة التي مكنت كالي من القيادة بهذه الطريقة المميزة».



ومن المقرر أن يقام «رالي فودافون البرتغال»، وهو الجولة الرابعة لبطولة العالم للراليات 2022، خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو، وستجري منافساتها على تضاريس متنوعة ما بين رملية وصخرية.