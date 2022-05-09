قاد مدافع برشلونة جوردي ألبا فريقه لحجز مكان في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتسجيله هدفا قاتلا أمام مضيفه ريال بيتيس منحه الفوز 2-1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، فافتتح برشلونة التسجيل عبر أنسو فاتي بعد دقيقة من دخوله إلى أرض الملعب بدلا من فيران توريس (76)، ورد بيتيس بعد 3 دقائق عبر مدافع «البلاوغرانا» السابق مارك بارترا، لينتزع ألبا من تسديدة «على الطاير» اثر تمريرة من البرازيلي داني ألفيش النقاط الـ 3 لفريقه والمقعد الأوروبي (90+4).

وحقق برشلونة فوزه الثاني تواليا ليرفع رصيده في المركز الثاني إلى 69 نقطة، متقدما بفارق 11 نقاط عن بيتيس الذي لم يعد بإمكانه اللحاق به، وذلك قبل ثلاث مراحل من النهاية، فيما تجمد رصيد بيتيس المتوج بلقب الكأس قبل 15 يوما عند 58 نقطة في المركز الخامس.



وذكر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه أصبح في حالة تقدم دائم، وقال: «ربما في نوفمبر أو ديسمبر كنا لنتعادل في أي مباراة، ونتراجع للخلف، لكن الآن نحن نتقدم للأمام، هناك روح الانتصار والفريق يقاتل، ولم يمنحنا أي خصم أي شيء، وهذه جميعها مكاسب مهمة، حتى لو كان الموسم ليس جيدا لنا على صعيد الألقاب»، مضيفا: علينا أن نؤمن بمشروعنا، وبالتأهل لدوري أبطال أوروبا، تخلصنا من حمل ثقيل، وضعنا كان صعبا في نوفمبر.



إلى ذلك، عمق سلتا فيغو جراح ضيفه ألافيس متذيل الترتيب بفوزه عليه 4-0، فيما ابتعد قادش وغرناطة عن منطقة الهبوط بفوزهما تباعا على إلتشي 3-0، وريال مايوركا 6-2، فيما تعادل أتلتيك بلباو سلبا مع فالنسيا.