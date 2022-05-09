واصل نادي أتالانتا كفاحه إلى حجز مقعد أوروبي الموسم المقبل بفوزه أمس 3-1 على مضيفه سبيتسيا الساعي إلى تحصين نفسه من الهبوط، ضمن منافسات المرحلة الـ 36 من الدوري الإيطالي في كرة القدم.



وتناوب كل من الكولومبي لويس مورييل (16) والألباني بيرات دجيمسيتي (73) والكرواتي ماريو باساليتش (87) على تسجيل ثلاثية أتالانتا، فيما أحرز دانييلي فيردي هدف أصحاب الأرض الوحيد (30).

وبهذا الفوز، رفع فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع متساويا بالنقاط مع روما السادس، على بعد ثلاث نقاط من المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) والذي يحتله لاتسيو.

وهذا المركز هو أقصى ما يأمل به أتالانتا الذي نافس في دوري أبطال أوروبا لثلاثة مواسم متتالية، ويبتعد بفارق عشر نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله يوفنتوس قبل مرحلتين من نهاية الدوري.

من جهته، تجمد رصيد سبيتسيا عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

وحقق فريق لاتسيو فوزاً ثميناً على سامبدوريا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب «الأولمبيكو»، ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وأحرز ثنائية لاتسيو كل من باتريكيو جابارون ولويس ألبيرتو في الدقيقتين 41 و59 على الترتيب.



ورفع لاتسيو رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس، متفوقا بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز السادس، روما، مع مباراة أقل، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 33 نقطة في المركز الـ 16.



ولا تزال المنافسة على لقب الدوري الإيطالي حاضرة بين كبيري مدينة ميلانو، الإنتر وميلان، ويتصدر «النيراتزوري» الترتيب برصيد 78 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن «الروسونيري» مع مباراة أقل للأخير، بينما يأتي نابولي في المركز الثالث برصيد 73 نقطة.



وتختتم الجولة الـ 36 للدوري الإيطالي بمواجهة واحدة تجمع فيورنتينا وروما، ويحتل فريق «ذئاب روما» المركز السادس برصيد 59 نقطة، فيما يأتي فيورنتينا في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.