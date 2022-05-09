أحرز بورتو لقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة الـ 30 في تاريخه بفوزه المتأخر في لشبونة على مضيفه غريمه اللدود بنفيكا 1-0 السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة 33 قبل الأخيرة.



ويدين بورتو بفوزه إلى النيجيري زايدو سانوسي صاحب الهدف الوحيد في الدقائق القاتلة (90+4). ورفع بورتو رصيده في الصدارة إلى 88 نقطة، متقدما بفارق 9 نقاط عن سبورتينغ حامل اللقب الموسم الماضي، و16 نقطة عن بنفيكا الثالث.



ويخوض فريقا بورتو وسبورتينغ منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما يلعب بنفيكا الذي وصل هذا الموسم إلى ربع نهائي المسابقة القارية الأم، الدور الثالث التأهيلي.



وبإمكان بورتو أن يتوج موسمه بثنائية جديدة في حال فوزه بمسابقة الكأس، حيث سيخوض نادي شمال البرتغال المباراة النهائية أمام تونديلا صاحب المركز السادس عشر في الدوري، المقررة في 22 الجاري.