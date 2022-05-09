كتبت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميا، فصلا جديدا من التاريخ بإحرازها السبت أكبر لقب في مسيرتها بتتويجها بدورة مدريد للألف على الملاعب الترابية، فيما أكد اليافع الإسباني كارلوس ألكاراس مجددا أنه القوة الصاعدة بإقصائه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول من الدور نصف النهائي.



وحققت جابر اللقب بفوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة عشرة 7-5،0-6،6-2. وهذا اللقب الثاني لجابر في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات، وقالت بعد الفوز: «خسرنا العديد من النهائيات، لذا أنا سعيدة أننا تمكنا من الفوز، كان الأمر صعبا خاصة المرة الأخيرة في تشارلستون، أشكر كل من دعمني».



وبهذا الفوز ستتقدم جابر الى المركز السابع في التصنيف العالمي لرابطة المحترفات الذي سبق أن حققته وهو الأعلى في مسيرتها.



وفي منافسات الرجال، أقصى ألكاراس، المصنف تاسعا عالميا، ديوكوفيتش في مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات و35 دقيقة السبت 6-7 (5-7) و7-5 و7-6 (7-5).



وأطاح ألكاراس الذي كان ضمن المصنفين العشرة الأوائل قبل بلوغه عامه التاسع عشر الخميس، بمواطنه الاسباني رافايل نادال من ربع النهائي وبات أصغر لاعب على الإطلاق يبلغ دور الأربعة في مدريد.



وبات ألكاراس أول لاعب على الإطلاق يسقط نادال وديوكوفيتش في مباراتين تواليا على الملاعب الترابية، وأول مراهق يسقطهما في مباراتين تواليا في أي بطولة أو دورة وأصغر لاعب يفوز على مصنف أول في العالم منذ 17 عاما منذ أن حقق ذلك نادال ضد السويسري روجيه فيدرر في 2005 في رولان غاروس.