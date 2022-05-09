هادي العنزي



أكد مهاجم الفحيحيل سيدريك هنري، أنه لم يوقع مع القادسية، وقال: «هناك الكثير من الحديث بشأن انتقالي للقادسية، لكن حتى الساعة لم يتم الأمر بشكل رسمي، ولا أحد يدري في المستقبل، وعلينا الانتظار لما ستقدمه الأسابيع المقبلة، وستكون الصورة واضحة بشكل كامل، وبعدها لكل حادث حديث، وفي المجمل لا يمكن البناء على مجرد أحاديث غير رسمية».



وفيما يتعلق بخسارة فريقه من كاظمة، أكد هنري أن الخسارة جاءت أمام أحد أفضل الفرق في الكويت، وصاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز، مضيفا: «لقد ارتكبنا خطأين وعوقبنا بقسوة، وفي المجمل قدم الفحيحيل موسما جيدا تمكن خلاله من البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز، ووصل إلى قبل نهائي كأس الأمير».