ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم



بصعوبة تأهل السالمية لملاقاة كاظمة في نهائي كأس سمو الأمير بعد تجاوزه النصر بنتيجة 2-1 بعد مباراة غنية بالفرص والإثارة، إذ كان «العنابي» هو الطرف الأفضل خصوصا في الشوط الثاني.



الشوط الأول انتهى بتقدم السالمية بهدف من ركلة جزاء نفذها نايف زويد بإتقان على يمين الحارس خليفة رحيل في الدقيقة «13»، ومكن هذا الهدف المبكر لاعبي «السماوي» من تهديد مرمى الخصم بكرات منظمة قادها خط الوسط بوجود فواز العتيبي في الجهة اليمنى ومبارك الفنيني في الجهة اليسري ومعهما مهدي دشتي وفهد مرزوق وفي المقدمة نايف زويد وجمعة سعيد.

من جانبه، فإن النصر لم يقف متفرجا على تقدم خصمه بل سارع في تنظيم هجمات أقلقت دفاع الخصم وحارسه عبدالرحمن الفضلي بقيادة مشاري العازمي في خط الوسط إذ سنحت له فرصتين ثمينتين للتعديل واحدة لمحمد دحام بعدما طالت منه الكرة «40» والأخرى للنيجيري دينيس سيسوجو الذي سدد كرة قوية مرت بجانب القائم «43».



وفي الشوط الثاني مالت الكفة للنصر الذي هاجم بكل ثقله ونجح البديل محمد عليان في إدراك هدف التعادل بلمسة جميلة «61»، وبعدها مباشرة ضاعت فرصتان ثمينتان من دينيس «62» والبديل محمد عبدالهادي «63» وسط ارتباك في دفاع السالمية، وسريعا أدخل محمد ابراهيم مهاجمه باتريك فابيانو، وعلى خلاف سيناريو المباراة اقتنص المتألق نايف زويد الهدف الثاني بعد تمريرة من فابيانو «82» وسط حسرة من لاعبي النصر بعدما فرطوا في فرصهم فإن لم تسجل يسجل في مرماك.

إلى ذلك ‏صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف بأن المباراة النهائية لكأس صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ستقام في 16 الجاري على ستاد جابر الأحمد الدولي، والتي ستجمع فريقي السالمية وكاظمة في الساعة 7:10 مساء.



ماركوف: كاظمة يعيش انتعاشة رائعة

إلى ذلك، أشاد مدرب كاظمة زيلكو ماركوف بالأداء المتميز الذي قدمه الفريق أمام الفحيحيل وانتهى لمصلحة «البرتقالي» 3-0 ليتأهل إلى المباراة النهائية لكأس الأمير.

وقال: «واصلنا طريقنا نحو المباراة النهائية خطوة بخطوة، أملا في تحقيق الهدف الذي نسعى له جميعا، والمتمثل في التتويج بالكأس، وسوف نقدم أفضل مستوياتنا للظفر بالكأس».



وأشار ماركوف إلى أن مواجهة السالمية في النهائي ستكون صعبة على كلا الفريقين، مضيفا: «لدينا العديد من عناصر القوة في الفريق، كما أن لاعبي كاظمة يتحلون بالروح المعنوية العالية، والفريق بشكل عام يعيش في انتعاشة رائعة، جعلته يحتل المركز الثاني بالدوري، والتأهل للمباراة النهائية، ونأمل أن تدفعنا الطاقة الإيجابية إلى الظفر بالكأس»، لافتا إلى أن الحديث عن تجديد عقده مع كاظمة، «لم يحن وقته، وبعد انتهاء الموسم سيكون الأمر متاحا للحديث مع إدارة النادي».

إبراهيم: الالتزام التكتيكي وراء فوز «السماوي»



هادي العنزي

أكد مدرب السالمية محمد إبراهيم أن الفوز على النصر جاء بفضل الالتزام التكتيكي للفريق، مضيفا: «لم نقدم الأداء المرضي من الناحية الفنية، لكن كان الفريق بمجمله حاضرا وملتزما تكتيكيا، وهذا لعله السبب الرئيس وراء الفوز، بالإضافة إلى التبديلات التي كانت عنصرا مساعدا في الشوط الثاني، وأسهمت بترجيح كفة السماوي، وتألق أغلب اللاعبين».

وذكر إبراهيم أن السالمية لديه العديد من اللاعبين الشباب، الذين قدموا أنفسهم بأفضل صورة ممكنة، لكنهم بالوقت نفسه يحتاجون إلى تعلم الكثير في المرحلة المقبلة، وقال: «العبرة في النهاية، وخرجنا بالأهم، والنصر تميز في الشوط الثاني، ونأمل لهم حظا أوفر في المستقبل المنظور، وعلينا التحضير جيدا للمباراة النهائية».



المشعان: النصر افتقد الدقة في إنهاء الهجمات



عبدالعزيز جاسم

قال مدرب النصر د.محمد المشعان، أن «العنابي» افتقد الدقة في إنهاء الهجمات، مشيرا إلى أن الفريق أضاع أكثر من 5 فرص محققة للتسجيل في الشوط الثاني، وكان من الممكن أن يحقق نتيجة كبيرة ترافق المستوى العالي الذي ظهر فيه الفريق لذلك أنا فخور باللاعبين الأبطال، وعلى الرغم من خسارتنا لنتيجة المباراة والخروج من البطولة إلا أن هناك العديد من المكاسب التي حققناها للاستفادة منها في الموسم المقبل خصوصا في مسألة القدرة على العودة في المباراة أمام أي منافس.

وأضاف قائلا: «بعد خروج النصر أتمنى أن يحقق السالمية لقب كأس سمو الأمير كوني مدربا سابقا للفريق ولدي علاقة ممتازة مع اللاعبين ورئيس النادي الشيخ تركي اليوسف، لذلك أتمنى لهم التوفيق في المباراة النهائية».