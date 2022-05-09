يعقوب العوضي



يلتقي الكويت حامل لقب بطولة كأس اتحاد كرة اليد مع الفحيحيل في 6:15 مساء اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم في نصف نهائي البطولة، وكان الفحيحيل قد تأهل بعد فوزه على القرين بنتيجة 34-27 في فيما تأهل الكويت بفوزه على القادسية بنتيجة 33-26، على أن يلتقي برقان مع السالمية في ثاني منافسات المربع الذهبي وعلى الصالة نفسها عند 8:00 مساء.



وجاء تأهل برقان بفوزه على كاظمة بنتيجة 25-22، فيما أكمل السالمية عقد المتأهلين بفوزه على العربي بنتيجة 32-27.

وفي اللقاء الأول تنصب الترشيحات لصالح «الأبيض» حامل لقب البطولة لما يملكه من إمكانات على المستويين الجماعي والفردي، إذ يشكل المحترفان انخيل هيرنانديز وفرانكيس كارول قوة ضاربة يدعمها حارسي المرمى الأخوين علي وحسن صفر فيما يدعمهم في المقدم عبدالرحمن البالول، مشعل طه وصالح الموسوي ويعقوب اسيري.

أما الفحيحيل فيبحث عن استعادة أمجاده وفي مهمة صعبة للمدرب محمد مسعودان الذي تولى مهمة قيادة دفة الفريق حديثا خلفا للمدرب السابق نيكولاي ماركوفيتش ويملك المحترفين آفشين صادقي وإلياس الزمال ويدعمهما في حراسة المرمى أحمد الفرحان.



وفي لقاء السالمية وبرقان، فالفريقان يملكان حظوظا متساوية لبلوغ المباراة النهائية، اذ ظهر «السماوي» بصورة مقنعة طوال البطولة بقيادة المدرب الوطني يعقوب الموسوي الذي يملك حيدر دشتي وعلي البلوشي ومحمد البلوشي والمحترف أنور بن عبدالله والمحترف الآخر محمد فراد، أما برقان بقيادة سعيد حجازي، فهو يقدم مستويات مميزة طوال الموسم أيضا ويعتمد مدربه على المحترفين فوكلازوفيتش ومحمد ميرزا إذ يتعين عليهما تقديم كل ما يملكان لتحقيق المطلوب، كما أن حسن مفرح حارس المرمى ظهر بصورة ممتازة منذ بداية البطولة.