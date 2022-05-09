عبدالعزيز جاسم



دشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس تدريباته بقيادة المدرب التشيكي فيتزلاف لافيكا على ستاد نادي الشباب استعدادا لخوض تصفيات كأس آسيا في الصين 2023.



وحضر 9 لاعبين للتدريبات غاب عنها لاعبو السالمية وكاظمة لبلوغهم المباراة النهائية لكأس الأمير، فيما غاب أحمد الظفيري لظروف خاصة، وخليفة رحيل ومعاذ الظفيري لمشاركتهما في نصف النهائي أمام كاظمة أول من أمس.

من جهته، قال مدير المنتخب فهد عوض أن الأيام المقبلة ستشهد مشاركة معظم اللاعبين بعد ختام بطولة كأس سمو الأمير ومن ثم المغادرة إلى معسكر أبوظبي، مشيرا إلى أن هناك تغيير في القائمة قبل المغادرة للامارات والتي نحتاج من خلالها إلى 26 لاعبا، وبالتالي سيكون هناك تغيير على بعض الأسماء عند ضم لاعبي العربي والكويت الذين لم يتواجدوا حاليا ضمن قائمة الـ 24 لاعبا بسبب مشاركتهم مع فريقيهما في كأس الاتحاد الآسيوي.



وكان الجهاز الفني لـ «الأزرق» بقيادة لافيكا قد اختار 24 لاعبا لحضور تدريب اليوم الأول، وهم: خالد الرشيدي وخالد إبراهيم وراشد الدوسري وخالد صباح ويوسف الحقان وفهد الأنصاري وأحمد الظفيري وعيد الرشيدي وبدر المطوع وناصر العجمي وخليفة رحيل ومعاذ الظفيري وأحمد عادي وحمد القلاف وبدر جمال وفواز العتيبي ومهدي دشتي ومحمد الهويدي ومبارك الفنيني وحسين كنكوني وحمد حربي وشبيب الخالدي وبندر بورسلي وناصر لافي.



ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى موعد مغادرة وفد المنتخب في 27 الجاري إلى معسكر تدريبي في أبوظبي استعدادا لخوض تصفيات كأس آسيا، حيث من المقرر أن يلتقي الأزرق مباراة ودية مع منتخب سنغافورة في الأول يونيو المقبل على أن يعود في 3 منه.



وسينضم لاعبو العربي والكويت في تدريبات المنتخب بعد انتهاء مشاركة الفريقين في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي ستنطلق بنظام التجمع خلال الفترة من 18 حتى 24 الجاري، إذ يستضيف «الأخضر» مجموعته على ستاد نادي الكويت، بينما يغادر «الأبيض» إلى سلطنة عمان للمشاركة في منافسات مجموعته.

يذكر أن «الأزرق» يشارك في تصفيات كأس آسيا ضمن المجموعة الأولى التي تستضيفها البلاد وتنطلق في 8 يونيو المقبل إلى جانب منتخبات الأردن واندونيسيا ونيبال.