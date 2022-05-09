أشاد نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا بالإنجازات المميزة للاعبات منتخب الكويت لرياضة التزلج الاستعراضي للفتيات «الفيغر» في منافسات بطوله الفيجر سكيتنغ العالمية (الإمارات سكيت) والتي اختتمت أمس الأول في مدينة دبي الإماراتية.



وقال الملا في تصريح للصحافيين امس عقب استقباله للمنتخب إن فوز المنتخب الكويتي بـ 12 ميدالية (9 ذهبيات و3 فضيات) بالبطولة التي استمرت 3 أيام وسط مشاركة دولية كبيرة تعد تأكيدا على تفوق الفتاة الكويتية في المجال الرياضي وتعبيرا جليا عن التطور الكبير الذي حدث للرياضة النسائية بالبلاد.



وأضاف ان الهيئة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الكويتية تولي الرياضة النسائية اهتماما موازيا لاهتمامها بالرياضة الرجالية وتعمل على دعم وتشجيع الفتاة الكويتية على ممارسة الرياضة التنافسية، مثنيا على جهود نادي الألعاب الشتوية الكويتي المشرف على هذه اللعبة بإعدادهم اللاعبات بأفضل صورة «ما أثمر هذا الفوز».



من جانبه، أشار نائب رئيس النادي خالد المطيري في تصريح مماثل إلى ان اللاعبات جوري الملا ومضاوي الحمدان وجنى الشملان وليا القبندي وسارة اللهو وخيرية الكندري وحصة الصرعاوي وإليزابيث كيو وسلمى السقا أحرزن المركز الأول ضمن منافساتهن في الفئات المقررة، فيما حصلت زميلاتهن نورة قطينة وسما جراغ وهاجر الكندري على المركز الثاني.



وقال المطيري ان الرياضة النسائية تشكل حيزا كبيرا من أنشطة النادي المشرف على الألعاب الشتوية بالبلاد، اذ توجد فرق نسائية لمعظم الألعاب، معتبرا أن هذا الفوز يعد دافعا قويا للاعبات لتحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الرياضية الدولية والقارية المقبلة.



بدورها، قالت اللاعبة جنى الشملان في تصريح لـ «كونا» انها وزميلاتها استفدن كثيرا من المشاركة في هذه البطولة كونها ضمت لاعبات مميزات شاركن بمختلف فئات البطولة، معربة عن سعادتها الغامرة بالفوز بالذهب.



وأضافت ان دعم النادي المتواصل للاعبات المنتخب في هذه اللعبة لاسيما في إتاحة الفرصة لهن للمشاركة في البطولات الدولية فضلا عن اقامة البطولات المحلية مكنها وباقي زميلاتها من تطوير مستواهن الفني، وبالتالي تحقيق أفضل النتائج، منوهة بجهود الجهازين الفني والإداري للمنتخب.



وكان في استقبال المنتخب أيضا عضو لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخة بيبي سالم الصباح وعدد من أعضاء النادي، علما أن الوفد يضم عضو مجلس إدارة النادي مبارك العماني رئيسا وسالم العجمي مديرا للمنتخب ومشرفة المنتخب غنى الفهد والمدربتين أليس هافزقلو وليا فيث.