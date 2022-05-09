أعلنت مجموعة التمدين، الرائدة في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات في الكويت، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع اللجنة الأولمبية الكويتية لدعم استضافة الدورة الخليجية الثالثة التي من المقرر أن تقام في الكويت تحت رعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد خلال الفترة من 13 إلى 31 مايو، حيث تهدف مجموعة التمدين من خلال هذه المساهمة لدعم المواهب الرياضية الشبابية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وتمكين الشباب لتطوير قدراتهم للمنافسة على المستويات الإقليمية والدولية.



وتعد الدورة الثالثة للألعاب الخليجية أكبر حدث رياضي خليجي يشارك به أكثر من 1500 لاعب من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال 16 لعبة رياضية جماعية وفردية تشمل منافسات في رياضات كرة قدم الصالات واليد والطائرة والسلة بالإضافة إلى السباحة والرماية والتنس الأرضي وغيرها من الرياضات.



وسيقام حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية الثالثة يوم الأحد الموافق 22 مايو بحضور كبار الشخصيات الرياضية إقليميا ودوليا في الأرينا كويت، والتي تعد أكبر قاعة مغطاة متعددة الاستخدامات في الكويت بسعة 5000 مقعد.