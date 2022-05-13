يسدل الستار مساء غد السبت على منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، حيث ستقام مباريات المرحلة الـ 34 الأخيرة باقامة مباريات أرمينيا بيليفيلد مع لايبزيغ، أوغسبورغ مع غرويتر فورث، باير ليفركوزن مع فرايبورغ، بوروسيا دورتموند مع هرتا برلين، بوروسيا مونشنغلادباخ مع هوفنهايم، ماينتس مع آينتراخت فرانكفورت، يونيون برلين مع بوخوم، شتوتغارت مع كولن، وفولفسبورغ مع بايرن ميونيخ.



وحسم البايرن لقب «البوندسليغا» قبل عدة جولات، كما حسمت البطاقات الثلاثة الأولى المؤهلة الى دوري ابطال أوروبا في الموسم المقبل بتأهل بايرن ميونيخ وودورتموند وباير ليفركوزن، فيما تبقى البطاقة الرابعة بين لايبزيغ الرابع برصيد 57 نقطة وفرايبورغ الخامس بـ 55 نقطة.



وهبط غرويتر فورث بشكل مؤكد الى الدرجة الثانية بحصوله على 18 نقطة فقط في المركز الـ 18 الأخير، فيما يحتاج أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز الـ 17 قبل الأخير لمعجزة للبقاء في «البوندسليغا» بسبب فارق الأهداف الكبير بينه وبين شتوتغارت صاحب المركز الـ 16، الذي يلعب صاحبه مباراة فاصلة مع ثالث الدرجة الثانية، برصيد 30 نقطة.