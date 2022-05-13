ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم نهائي أحد أقدم البطولات المحلية في تاريخ كرة القدم، وهو نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والذي سيجمع بين ليفربول وتشلسي غدا السبت على ملعب «ويمبلي» الشهير في لندن.



كأس الاتحاد الإنجليزي هو البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم في الوقت الحالي، فنسختها الأولى لعبت في عام 1871 أي منذ 151 عاما، وسبقت هذه المسابقة جميع المسابقات الكبرى في جميع أنحاء المعمورة.



واستهل ليفربول مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، وواجه فيه نادي شروسبري وفاز بأربعة أهداف لهدف، ليواجه كارديف سيتي في الدور الرابع ويتخطاه بثلاثة أهداف لهدف، وذلك قبل إقصاء نوريتش سيتي من الدور الخامس بهدفين لهدف.



وواجه الريدز في ربع النهائي فريقا شرسا رغم أنه لا يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هو نوتنغهام فورست، وفاز عليه بصعوبة بهدف نظيف، وذلك قبل قمة ليفربول ومان سيتي في نصف النهائي والتي انتهت بفوز زملاء محمد صلاح بثلاثة أهداف لهدفين.



وفي الجهة المقابلة، كانت بداية تشلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث هو الآخر، وفاز فيه على تشيسترفيلد بخمسة أهداف لهدف، ليواجه بليموث أرغيل في الدور الرابع ويتخطاه بصعوبة بهدفين لهدف.



وأقصى «البلوز» نادي لوتون تاون من الدور الخامس بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين، ومن ثم فاز على ميدلسبره بهدفين نظيفين في ربع النهائي، وذلك قبل إقصاء كريستال بالاس بنفس النتيجة في ديربي لندني جمع بين الفريقين في نصف النهائي.



وتقدر الجائزة المالية للفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي بـ 1.8 مليون جنيه استرليني، أما الوصيف فيحصل على 900 ألف جنيه استرليني أي نصف المبلغ الذي يحصل عليه البطل، لكن الجوائز المالية لكأس إنجلترا تبدأ الدور التمهيدي الإضافي، سواء الخاسرون أو الفائزون، وتبدأ المبالغ في الزيادة حتى الوصول للجائزة الكبرى في النهائي.



يمتلك ليفربول 7 ألقاب من كأس الاتحاد الإنجليزي طوال تاريخه، وكان فوزه الأول بالبطولة في عام 1965، فيما لم يرفع «الريدز» الكأس في أي مناسبة منذ نهائي 2006 ضد وست هام، أي منذ 16 عاما.



ويتفوق تشلسي على ليفربول في عدد بطولات كأس الاتحاد الإنجليزي بلقب وحيد، حيث رفع البلوز الكأس في 8 مناسبات من قبل أولها في 1970 وآخرها في نهائي 2018، وخسر الفريق اللندني النهائي 7 مرات أيضا كان آخرها نهائي الموسم الماضي ضد ليستر سيتي.