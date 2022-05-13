حقق إنتر لقب كأس إيطاليا للمرة الاولى منذ 2011 والثامنة في تاريخ المسابقة بفوزه على غريمه يوفنتوس 4-2 بعد التمديد لوقت اضافي في النهائي الذي اقيم على الملعب الاولمبي في روما، مبقيا على حظوظه بتحقيق الثلاثية المحلية.



تقدم إنتر باكرا عبر نيكولو باريلا (6)، إلا أن «السيدة العجوز» قلب الطاولة في غضون دقيقتين باكرا في الشوط الثاني عبر الإسباني ألفارو موراتا (50) والصربي دوشان فلاهوفيتش (52)، قبل أن يفرض «النيراتزوري» التمديد بركلة جزاء نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو (80).



وحسم الكرواتي إيفان بريتشيش الفوز لإنتر في الشوط الإضافي الأول بهدف من ركلة جزاء (98) وآخر من تسديدة رائعة (102)، ليحقق إنتر لقبه الثامن في المسابقة.

وعبر مدرب سيموني إنزاغي عن فخره بفريقه، وقال في تصريحاته لشبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية: «لقد كان أداء جيدا ضد خصم قوي جدا جدا، قدمنا أداء جيدا في أول نصف ساعة ثم فقدنا قوتنا بشكل بسيط قبل الاستراحة ثم تعاملنا بشكل سيئ مع الشوط الثاني، استقبلنا هدفين كان من الممكن تجنبهما».



العامل المادي يبعد ديبالا



من جهته، كشف نائب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، التشيكي بافل ندفيد بأن العامل المادي لعب دورا في عدم تجديد عقد المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.



وقال: «قمنا بتقييم اللاعب من جميع النواحي، ما يقدم لنا داخل الملعب وخارجه. بطبيعة الحال كانت طلباته (ديبالا) مرتفعة جدا، وهذا أمر محق لأنه لاعب رائع، لكننا لم نشعر بأننا مستعدون للقيام بذلك وبالتالي من المنطقي أن يذهب كل واحد منا في طريقه».



ورشحت تقارير في الصحف الايطالية انتقال ديبالا الى صفوف إنتر.