قلب نيس تخلفه أمام ضيفه سانت اتيان المهدد بالهبوط بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى فوز كبير 4-2 معززا حظوظه بمركز في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في ختام منافسات المرحلة 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وفرض الجزائري أندي ديلور نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (60 و62)، وتمريره كرة حاسمة لمواطنه البديل هشام بوداوي الذي سجل الرابع (80) بعدما كان ملفين بارد افتتح التسجيل (53).



وتقدم سانت إتيان بهدفي الغابوني دنيس بوانغا (11) وزايدو يوسف (45+5). وتقدم نيس للمركز الرابع برصيد 63 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن موناكو صاحب المركز الثالث الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، ومتقدما بفارق نقطة عن نيس الخامس الذي فوت على نفسه فرصة استعادة مركزه بخسارته أمام بطل الكأس نانت 1-2.



في المقابل، تجمد رصيد سانت إتيان عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر ليفشل في الابتعاد عن منطقة الهبوط.



كما صب فوز نيس في مصلحة بوردو متذيل الترتيب مع 27 نقطة والذي حافظ على أمل ضعيف بتفادي الهبوط في حال فوزه في مباراتيه الأخيرتين وعدم تحقيق منافسيه لنتائج جيدة، حيث يتأخر بفارق نقطة عن متز التاسع عشر وبفارق 4 عن سانت إتيان. وتلقت آمال رين في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل ضربة قوية، عقب خسارته المباغتة أمام مضيفه نانت 1-2.



وتجمد رصيد رين عند 62 نقطة في المركز الخامس، في حين ارتفع رصيد نانت إلى 54 نقطة في المركز التاسع.



وتقام غدا السبت جميع مباريات المرحلة الـ 37 قبل الأخيرة من المسابقة، حيث يلعب بوردو مع لوريان، ليون مع نانت، ميتز مع أنجيه، موناكو مع بريست، مونبلييه مع باريس سان جرمان، نيس مع ليل، رين مع مرسيليا، سانت إيتيان مع رينس، ستراسبورغ مع كليرمون فوت، وتروا مع لانس.



وكان «أثرياء باريس» قد حسموا لقب الـ «ليغ 1» قبل عدة جولات، فيما يبقى الصراع فقط حول المقاعد الأوروبية والهروب من الهبوط للدرجة الثانية.