سجل البلجيكي كيفن دي بروين رباعية من خماسية فريقه مان سيتي المتصدر وقاده للفوز على مضيفه ولفرهامبتون 5-1 معيدا فارق النقاط الـ 3 بينه وبين مطاره المباشر ليفربول، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الانجليزي لكرة القدم.



وسجل دي بروين «سوبر هاتريك» في الدقائق 7 و16 و24 و60، رافعا رصيده إلى 19 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، فيما اختتم زميله رحيم سترلينغ المهرجان التهديفي (84).



وسجل البلجيكي لياندر ديندونكر (11) هدف ولفرهامبتون الوحيد.



ورفع «السيتي» رصيده في الصدارة إلى 89 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول الثاني، فيما أحكم تشلسي قبضته على المركز الثالث مع 70 نقطة عقب فوزه على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة.



ودنا تشلسي خطوة إضافية نحو حسم تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وتحضر بأفضل طريقة ممكنة للمباراة النهائية لمسابقة الكأس بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد المنقوص 3-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة 33 أيضا.



وسجل ثلاثية «البلوز» كل من ماسون ماونت (4) وكريستيان بوليسيتش (55) وروميلو لوكاكو (83).



وفاز ليستر سيتي على نوريتش سيتي 3-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة 21، فيما تعادل واتفورد سلبا مع إيفرتون في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 30.