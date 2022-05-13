

دارين العلي



بدأ المؤشر الكهربائي بالارتفاع مع زيادة درجات الحرارة، حيث بلغ حجم الاستهلاك اليوم (أمس) 11150 ميغاواط عند الثانية عصرا وهو وقت ذروة الاستهلاك.



وقالت مصادر مطلعة في «الكهرباء» ان هذه الاحمال تعتبر الاعلى لهذا العام مع الاقتراب من موسم الذروة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت اليوم (أمس) 36 مئوية.



ولفتت المصادر الى ان الاحتياط الذي بلغ 2520 ميغاواط يعتبر مطمئنا، لافتة الى ان وتيرة صيانة المحطات وادخالها الى الخدمة تسير كما هي مخطط لها لتكون جاهزة في موسم الذروة.



ولفتت الى ان الوزارة تتوقع زيادة في حجم الاستهلاك بدءا من اواخر الشهر الجاري وقد تصل خلال موسم الذروة الى 16500 ميغاواط وفق التوقعات الحسابية للاستهلاك مقارنة بأعلى استهلاك في العام الماضي، علما ان الطاقة الاجمالية للمحطات تفوق الـ 18000 ميغاواط.



الى ذلك، أدى حادث طارئ في أحد المحولات المغذية لمنطقة العبدلي الى قطع التيار الكهربائي بشكل جزئي عن منطقة مزارع المنطقة.



وقالت وزارة الكهرباء والماء ان فرق الطوارئ تواجدت في الموقع، وجرى عمل اللازم لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.