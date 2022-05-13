ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل

في رد فعل سريع على إعلان قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، بدأ العديد من النواب في إجراء اتصالات ومشاورات لترتيب عقد جلسة خاصة لإقرار القانون الخاص بمنحة المتقاعدين، حيث أعلن النائب د.حمود مبرك انه قدم ومجموعة من النواب طلبا جديدا لعقد جلسة خاصة حول المنحة.

وتزامنا مع هذا التحرك، عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا أمس برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب: أمين سر المجلس النائب فرز الديحاني، ورئيس اللجنة التشريعية النائب د.عبيد الوسمي، ورئيس اللجنة المالية النائب م.أحمد الحمد، ورئيس لجنة الأولويات النائب أسامة المناور بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس عادل اللوغاني.

مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» ان مكتب المجلس فوض الرئيس الغانم بالتنسيق مع الجانب الحكومي في الاتفاق على تاريخ عقد جلسة المتقاعدين، مشيرا إلى ان هناك 3 طلبات نيابية لعقد جلسات خاصة حول الموضوع.

وأوضح المصدر أن المكتب وافق من حيث المبدأ على انعقاد الجلسات وترك قضية التنسيق بيد الرئيس لتكون الجلسة في أقرب وقت ممكن بحسب التزامات الجانب الحكومي بالتوافق مع مجلس الأمة.