شهد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي والمعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع، عن طريق الاتصال المرئي، حفل تخريج دورة المشاة المتقدمة للضباط.



ونقل وكيل الحرس إلى خريجي الدورة تهنئة رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، وأثنى على المستويات المتميزة التي أظهرها خريجو الدورة والتي عكست بوضوح ما تلقوه خلال فترة التدريب من العلوم النظرية والعملية، مشيدا بمشاركة ضباط من الجيش ودولة قطر ومملكة البحرين الشقيقتين، ما يجسد روح التعاون والتنسيق المستمر بين الأشقاء.



من جانب آخر، كرم الرفاعي عددا من منتسبي الحرس الوطني لدورهم في إعداد قاموس لغة الإشارة المصور بالتعاون مع نادي الصم الكويتي، وذلك بحضور مدير مديرية التدريب العميد الركن راشد فهد ومدير معهد تدريب قوات الحرس الوطني العقيد صالح مطيران.