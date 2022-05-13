عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان وزارة المالية وافقت على صرف مستحقات مكافأة الصفوف الأمامية لمنتسبي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بما لا يتجاوز 505.2 آلاف دينار وألا يتم الصرف إلا بعد عرض كشوف المستحقين التي سبق ان تم التدقيق والموافقة عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2021 وأي ضوابط صادرة عن ديوان الخدمة.



وأضافت المصادر ان «المالية» طالبت «الهيئة» بإرسال كشف بأسماء المستفيدين ويتم صرف المبالغ للمستحقين وتسوية حساب الأصول المتداولة (العهد) بالتنسيق مع الوزارة وفقا للمستندات المؤيدة لها وبما لا يتعارض مع الضوابط والنظم المعمول بها بهذا الشأن، وذلك خلال شهر من تاريخ الصرف.



من جهة أخرى، ذكرت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية أرسل كتابا إلى وزارة المالية يفيد بأنه تم الانتهاء من التدقيق والمراجعة على الأسماء الواردة من هيئة الزراعة والثروة السمكية، وتضمن الكتاب عدم وجود ملاحظات على الكشوف وان المبلغ 505.2 آلاف دينار، مع مراعاة استبعاد التكلفة المحددة للقياديين من هذا المبلغ وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي استثنى فقط القياديين بوزارتي الصحة والداخلية.