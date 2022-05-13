

بقلم: خالد مبارك هيف الحجرف



قال تعالى: (مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً) صدق الله العظيم.



في مثل هذه الأيام نستذكر جميعاً رحيل الأمير الوالد سعد الكويت المحب للكويت وأهلها والمقيمين على أرضها الحبيبة.. نعم رحلت يا سمو الأمير الوالد لكن سيرتك العطرة تملأ جنبات الكويت، ولم تفلح السنين الماضية على رحيل سموك، رحمك الله، في تحريك ستائر النسيان، فلا تمر فترة إلا والذكريات الطيبة تستدعي مواقفك وتدعونا إلى الترحم عليك، وتؤكد لنا كم كنت، رحمك الله تعالى، قائداً بعيد النظر متوقد البصيرة، وكانت لك أفعال وإنجازات ومآثر لا تزال حاضرة وراسخة في قلوب وعقول تأبى نسيان شخصية محورية عظيمة مثل هذا القائد.



مهما قلنا عنك يا سمو الأمير الوالد فلا نفيك حقك، لأن ما قمت به تجاه الكويت يعجز اللسان عن ذكره، ومن ينسى دورك في تحرير الكويت وإعادة الإعمار ومشاركتك، رحمك الله، في بناء الكويت بجميع الميادين ومساندتك للضعفاء والمحتاجين والمظلومين، ونزولك عند أي حدث وتلمسه وأسبابه ومعالجته لحين الخروج بحلول له، فلا يتركه لأحد دون مشاركته ومتابعته للحدث بنفسه مع الجهات المسؤولة، فكانت الكويت في قلبه على الدوام فبادلته حباً بحب حتى صار رجلاً بحجم وطن.



نعم، سيظل الأمير الوالد باقياً في قلوب الكويتيين والمقيمين، وسأظل فخوراً بأن الزمان جاد بكرمه ومنحني فرصة العمل مع سموه، طيب الله ثراه، فسلام عليك في كل ليل وسلام عليك كل صباح.



نعم، تقف القوافي إجلالاً لذكرى الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، وتتوارى أشعة الشمس خلف سحب الزمن الذي انقضى منه عدد من السنين منذ رحيله، وتعتصر القلوب ألمها لعزيز القوم الذي رحل عنها بعد أن علّمنا معاني الإنسانية والبطولة والفداء والأمانة، كان للإمارة عنواناً وللقيادة منارةً وقدوةً لمن أراد أن يهتدي بها.



فرحمة الله على من ينطبق عليه قول الشاعر:



إذا كانت النفوس كبارا



تعبت في مرادها الأجسام



وفي الختام، رحم الله أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، ورحم الله الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، ورحم الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الإنسانية، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل أذى بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.