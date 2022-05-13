عقدت اللجنة العسكرية المشتركة الكويتية ـ الأميركية اجتماع دورتها الرابعة عشرة في مقر وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) بالعاصمة واشنطن دي سي تمت خلالها مناقشة أبرز المواضيع ذات الاهتمام المشترك والسبل المناسبة لتطويرها وتعزيزها. وقالت وزارة الدفاع إن رئيس الأركان العامة الفريق الركن خالد صالح الصباح ترأس وفد الجيش الكويتي المشارك في هذه الدورة في حين مثل الجانب الأميركي نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.



وأضافت الوزارة أنه ترحيبا بزيارة رئيس الأركان والوفد المرافق له أقام نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول بحري كريستوفر جرادي مأدبة غداء خاصة على شرف الفريق الصالح تبادل خلالها الجانبان الأحاديث الودية وأكدا خلالها عمق العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز التعاون العسكري الكويتي ـ الأميركي.