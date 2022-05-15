مفرح الشمري



بعدما أعلنت الكويت الحداد الرسمي وتعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة حدادا على وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، أجل القائمون على مركز الشيخ جابر الثقافي انشطتهم الفنية للأسبوع المقبل، كما تفاعل مع اعلان الحداد عدد من الفنانين وقاموا بتأجيل عروضهم المسرحية وكان في مقدمتهم الفنان القدير د.طارق العلي الذي اعلن تأجيل عروض مسرحيته «طمباخية» من خلال مقطع فيديو والفنان عبدالعزيز النصار أجل عروض مسرحيته «ممنوع من الرقابة» والفنان القدير عبدالعزيز المسلم أوقف عروض مسرحيته «الطابق الثاني» والفنان القدير عبدالرحمن العقل أوقف عروض مسرحيته «ABCD3» وأيضا الفنانة القديرة هيفــاء عــادل أجلت عروض مسرحيتها «موجب» بالإضافة إلى الفنان خالد المظفر الذي أجل عروض مسرحيته «موعد مع معاليه» والفنان مبارك المانع أوقف عروض مسرحيته «الشحاتين» وايضا القائمون على مسرحية «السيرك» على ان يتم تعويض الجمهور بعروض لاحقة كل على حسب حجزه.



كما أجلت الجهة المنتجة لحفلي أصالة ورحمة رياض ومحمد حماقي اللذين كانا من المقرر إقامتهما الجمعة حتى إشعار آخر، وذلك حدادا على رحيل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.



ومن جانب اخر، اعلن المعهد العالي للفنون المسرحية من خلال بيان اصدره عميده د. راجح المطيري بتأجيل اختبارات الفصل الثاني التي كانت من المفترض تبدأ اليوم «الأحد» لتبدأ غدا «الاثنين» وذلك استجابة لقرار ديوان الخدمة المدنية بتعطيل يوم الأحد لوفاة الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، وأدخله فسيح جناته.





.. وتأجيل انطلاق «مهرجان الخليج 15»



مفرح الشمري









نظراً لوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله وأدخله فسيح جناته، قررت رئاسة مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ15 الذي ينظمه جهاز اذاعة وتلفزيون الخليج تأجيل موعد انطلاقته وسيحدد موعدا لاحقا لانطلاق الدورة الجديدة من المهرجان.



وكان من المفترض انطلاق دورة المهرجان في 17 الجاري وتستمر حتى 19 الجاري بمملكة البحرين وذلك بعد غياب 4 سنوات من تأجيله.