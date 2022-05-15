اكتشف العلماء مؤخرا في دراسة علمية حديثة كيف يؤثر عنصر غذائي واحد على صحة الإنسان، حيث أظهرت أن استهلاك القهوة له تأثير أكبر على مستويات الكوليسترول لدى الرجال أكثر من النساء.



وذكرت الدراسة، التي نشرت في مجلة «أوبن هارت»، أن القهوة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستويات الكوليسترول، خاصة إذا كان من يتناولها رجلا.



ويعد الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول عملا موازنا، لأن جسم الإنسان يحتاج إلى مستويات عالية من نوع واحد من الكوليسترول ومستويات منخفضة من النوع الآخر، وهما (HDL) و(LDL)، حيث يعد ارتفاع مستويات الكوليسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.