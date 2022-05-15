عثر في محافظة النجف في جنوب العراق على مقبرة جماعية تعود الى تسعينيات القرن العشرين، أخرج منها 15 جثمانا من أصل 100 يعتقد أنها دفنت فيها، على ما أفاد مسؤول السبت.



عثر على المقبرة الجماعية أثناء إنشاء مجمع سكني جنوب مدينة النجف في شهر أبريل، ويعود تاريخها الى مرحلة الانتفاضة الشعبانية في العام 1991 والتي أسفرت عن مقتل نحو 100 ألف شخص.

أمام مبان قيد الإنشاء، شاهد صحافي في فرانس برس العظام والجماجم البشرية موزعة ومرقمة على الأرض.

وقال عبدالإله النائي مدير مؤسسة الشهداء وهي مؤسسة حكومية معنية بفتح المقابر الجماعية إن «في هذه المقبرة أكثر من 100 رفات. هذا عدد تقريبي ويمكن ان يكون العدد أكثر باعتبار أن مسرح الجريمة كبير جدا».



وأضاف خلال إحياء اليوم الوطني للمقابر الجماعية أن هذه المقبرة «تعود الى ذكرى الانتفاضة الشعبانية في العام 1991، العشرات من المقابر الجماعية لم تكتشف حتى الآن».