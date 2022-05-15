كشفت دراسة أجراها باحثون ألمان أن معدل ذكاء المولود الأول عادة ما يكون أعلى. وبالطبع، كونك الأكبر سنا لا يعني دائما أنك الأكثر حكمة بين أشقائك، وإنما من المحتمل أنك حظيت بالمزيد من الاهتمام والحب.



وفي تقرير نشره موقع power of positivity الأميركي، قالت الكاتبة كريستين لورانس إن الآباء يقضون وقتا أطول مع طفلهم الأول، وهذا القدر من الاهتمام يؤثر على معدل ذكائه.

وبما أنه لدى الوالدين طفل واحد فقط لرعايته، فإنهما يستثمران المزيد من الطاقة والجهد في تربيته، ويكون لديهما المزيد من الوقت لتعليمه القراءة والكتابة وغيرها من المهارات.



وذكرت الكاتبة أن الوالدين يتعلمان طرق التربية مع الطفل الأول. وفي هذه المرحلة «التجريبية»، يسعى الوالدان إلى تصحيح كل المفاهيم الخاطئة التي نشآ عليها. لكن بعد الاعتياد على إحساس الأبوة والأمومة، يصبح الوالدان متساهلين أكثر مع الأطفال اللاحقين.



وقد يتمتع الأطفال المولدون في وقت لاحق بمزيد من الحرية، ولن يكونوا مجبرين على اتباع الكثير من القواعد الصارمة التي ترعرع عليها الطفل الأول. وبالتالي، لن يستفيدوا من اهتمام والديهم المتواصل على غرار الطفل الأول.



ترتيب الولادة ليس عاملا حاسما دائما في تحديد نسبة ذكاء الطفل، ولكن هذه الدراسة الألمانية وجدت أن الطفل الأول عادة ما يكون معدل ذكائه أعلى قليلا.



وكشف الباحثون أن أول الأطفال المولودين لديهم في المتوسط​ معدل ذكاء 1.5 نقطة أعلى من الأطفال المولودين بعدهم.

لذلك، يبدو أن كونك الطفل الأكبر له تأثير طفيف على ذكائك. وحددت النتائج أن الطفل الأكبر لديه معدل ذكاء أعلى بنسبة 60%. كما كشفت الدراسة أن ترتيب الميلاد لا يؤثر على السمات الشخصية.