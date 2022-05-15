ذكرت صحيفة تايمز البريطانية (The Times) في تقرير لها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصاب بسرطان الدم، وقد خضع لعملية جراحية في ظهره مرتبطة بهذا المرض قبل وقت قصير من إصداره الأمر بغزو أوكرانيا.



ونقلت الصحيفة عن مجلة «نيولاينز» (New Lines) الأميركية قولها إن أحد الأثرياء الروس (الأوليغارشية) المقرب للكرملين ذكر ذلك في تسجيل خلال نقاش مع مستثمر غربي منتصف مارس الماضي، شاكيا من أن الرئيس قد أصيب بـ«الجنون»، وأن هناك استياء عميقا في موسكو بشأن حالة الاقتصاد، مضيفا: «نأمل جميعا في وفاة بوتين».



وأشارت تايمز إلى أن تكهنات بشأن صحة بوتين قد سرت بعد أن شوهد في عدة مناسبات وهو يعرج، وشوهد أثناء اجتماع آخر في أبريل الماضي مع وزير الدفاع سيرغي شويغو وهو يمسك بجانب طاولة ليعتمد عليها.



وأضافت أن بوتين لف ببطانية ثقيلة من الصوف خلال موكب يوم النصر الأسبوع الماضي، ما أثار المزيد من التكهنات.



وأشارت «تايمز» إلى أن الرئيس الروسي لا يذهب إلى أي مكان إلا برفقة 3 أطباء، بينهم طبيب أورام ماهر في علاج السرطان. وفسر خبراء طبيون انتفاخ وجه بوتين باحتمال استخدامه منشطات يمكن وصفها علاجا للسرطان. وكشفت صحيفة «نيولاينز» عن أنه تم إخبار الضباط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بعدم التحدث عن صحة بوتين.