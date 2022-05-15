توفي السبت عن 72 عاما المدير العام الفرنسي لمشروع «إيتر» البحثي الدولي المتخصص بالاندماج النووي برنار بيغو بعد صراع مع المرض، على ما أعلنت منظمة «إيتر».

وقالت في بيان إن بيغو كان «لاعبا رئيسيا في العالم فيما خص العلوم والطاقة لأكثر من أربعة عقود، وترك بصمة مستدامة في برنامج البحث الدولي «إيتر»، إذ تولى إدارته عام 2015».



ونجح برنار بيغو في تأمين استمرار برنامج مفاعل الاندماج النووي التجريبي بعدما برزت شكوك في قابليته للحياة، ما أدى إلى إعادة بعض الدول النظر بمشاركتها فيه.



وأشارت «إيتر» إلى أن «كلا من الأطراف الشريكة في البرنامج وهي الصين وأوروبا والهند واليابان وكوريا وروسيا والولايات المتحدة، أنتج حصته من الأجزاء العالية التقنية المخصصة للآلات والأنظمة الصناعية الخاصة بالتجهيزات»، وباتت منجزة ثلاثة أرباع «المهام الرئيسية لإنتاج البلازما الأولى».

وتسعى «إيتر» التي تتخذ من كاداراش مقرا إلى إنتاج الطاقة من خلال اندماج الهيدروجين كما يحصل في الشمس.