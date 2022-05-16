عادل الشنان



أعلنت ادارة العلاقات العامة والاعلام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن احصائية إدارة خدمة المواطن خلال شهر ابريل الماضي، والتي تضمنت 853 معاملة بدل ايجار و462 طلب فتح ملف إسكاني و402 معاملة تخصيص و112 معاملة إجراء تبادل وتنازل و4 آلاف و195 شهادة «لمن يهمه الأمر» وتلقي 2315 مكالمة عبر الاتصال المباشر مع موظفي الخدمة بالاضافة الى انجاز 17 ألفا و7 معاملات دورة مستندية تتمثل في 379 معاملة عن طريق الموقع الالكتروني 1130 معاملة عن طريق مباني المؤسسة و15 ألفا و448 معاملة من خلال الخدمات المقدمة عبر تطبيق «سهل» الحكومي.



وكشفت الاحصائية عن تقديم عدد من الالتماسات الى نواب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص والتوزيع والتوثيق والمالية والإدارية.