دارين العلي



بالتنسيق مع القطاعات المعنية تمكن فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من رصد أحد المستودعات التي يتم تخزين مواد ومعدات كهربائية فيها تستغل لأغراض غير قانونية في احد المواقع في محافظة الجهراء. وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ «الأنباء» ان الفريق يستمر في ملاحقة هذه التعديات، حيث قام بالإجراءات القانونية بما خص المواد المخزنة في المستودع، حيث سيصار إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.



وأضاف الشمري ان الفريق لن يتهاون مع أي نوع من التعديات وسيضع يده على العصابات التي تقوم بمخالفة القوانين وتتعدى على مقدرات الوطن.