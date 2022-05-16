دعت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار الجهات الحكومية إلى إعطاء الأولوية للمخترعين والمبتكرين الكويتيين للمساهمة في أي مشاريع تنموية وبيئية وصحية، لاسيما أن الكفاءات الكويتية أثبتت حضورها الفاعل في المسابقات والمعارض الإقليمية والدولية.



وقالت أمينة الصندوق في الجمعية شيخة القطان إن المخترعين والمبتكرين الكويتيين والحاصلين على براءات اختراع عالمية قادرون على مواكبة التطور وتقديم إضافات من شأنها دعم خطط الدولة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في البلاد، مشيرة إلى أن الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار سعت منذ تأسيسها إلى مساعدة الكفاءات والمواهب في نقل الاختراع الخاص بهم إلى التنفيذ العملي وفي مختلف المجالات.



ورأت القطان أنه يجب على الدولة إعطاء المخترعين كل الإعفاءات والتسهيلات للمضي في مجال الابتكار وإقامة مشروعات ذات طابع ابتكاري.