النفيسي: نجحنا في استقطاب مجموعة من أشهر وأقوى العلامات التجارية المحلية والعالمية لتقديم تجارب متعددة في الترفيه العائلي



دشنت شركة الصالحية العالمية لمراكز الترفية التابعة لشركة الصالحية العقارية أمس أول مركز ترفيهي عائلي يحمل العلامة التجارية العالمية «ناشيونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» في مول العاصمة في قلب عاصمة الكويت.



وقد حضر هذا الافتتاح المرتقب كل من رئيس مجلس الادارة في شركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي ورئيس مجلس الادارة في شركة العاصمة العقارية أنور عبدالعزيز العصيمي والقائم بأعمال السفارة الأميركية جيمس هولتسنايدر وممثلي «ناشيونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» من Disney Location-Based Experiences وعدد من الشخصيات البارزة في القطاع الخاص».



وقال رئيس مجلس الادارة في شركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي خلال الافتتاح: «إنه لمن دواعي سروري أنه تم افتتاح مركز «ناشيونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» في مول العاصمة، ليكون مفخرة لكل من يقيم على هذه الارض الطيبة سواء مواطن أو مقيم»، موضحا أن مول العاصمة الضخم هو علامة بارزة في قلب عاصمة الكويت لما يتمتع به من موقع مميز ومكونات متعددة جمعت ما بين التسوق والترفيه والأعمال التجارية.



وأوضح أن شركة الصالحية العقارية أسست شركة الصالحية العالمية لمراكز الترفيه التي تمتلك ترخيصا حصريا من شركة ناشيونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف لتطوير اول مركز ترفيهي عائلي في الكويت على مساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع ويحمل العلامة التجارية العالمية «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف».



وأكد النفيسي أن مركز «ناشيونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» يقدم للزوار تجارب ترفيهية وتفاعلية فريدة من نوعها. يهدف المركز إلى إلهام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاما لاستكشاف العالم من خلال المغامرة التعليمية باستخدام تقنية RFID (جهاز تردد التعريفي) سينشئ الزوار ملفا شخصيا ومن خلال اللعب ستتم دعوتهم إلى العديد من المغامرات في المركز ليصبحوا مستكشفين بارعين. سيختبر الأطفال سرعتهم في سباق السفاري ضد بعض أسرع الكائنات في العالم أو الغوص في أعماق البحر في رحلة المحيط والسفر إلى الفضاء وزيارة المريخ في رحلة الفضاء أو تجربة نهر المغامرات لالتقاط صورا مذهلة للحيوانات أثناء التجديف في الأنهار البعيدة حول العالم. يساهم التعليم والاستكشاف في توفير أجواء مثيرة للعائلات التي تزور مول العاصمة.



بدوره، قال جيمس هولتسنايدر، ان «ناشيونال جيوغرافيك» هي علامة تجارية أميركية غنية عن التعريف، حيث انها شهيرة بكونها بوابة إلى العالم. يعد نوع المشاركة العملية مع مفاهيم الاستدامة والاستكشاف التي يوفرها مركز «ناشيونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» أمرا بالغ الأهمية لتعليم الأطفال بينما نواصل المهمة العالمية لحماية بيئتنا. وأثنى على شركة الصالحية العقارية لبصيرتهم في قيمة مركز «ناشيونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» وتنفيذها المتطور في الكويت.