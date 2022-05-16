دارين العلي



قدم أحد المهندسين العاملين في وزارة الكهرباء والماء مشروعا من شأنه الحد من السرقات في المحولات الرئيسية التابعة للوزارة بربط أبواب المحطات بجهاز يعمل إلكترونيا، حيث يتم فتح وإغلاق الأبواب عن طريق مراكز المراقبة والتحكم.



وقالت مصادر الوزارة ان هذا المشروع يأتي في سياق السعي لحماية المحطات وخاصة من حالات السرقة التي تتعرض لها أحيانا، لافتة إلى أنه ستتم تجربة هذا المشروع والنظر في مدى نجاحه وإمكانية تطبيقه على جميع محطات التحويل التابعة لها.



وكانت الوزارة في وقت سابق قد لجأت إلى كاميرات المراقبة لمراقبة مواقع المحولات والمحطات الرئيسية لديها والتي تتعرض أحيانا لسرقة الكيبلات وهو الأمر الذي يعرضها لخطر تشغيلي.



وقد تناولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المهندس خلال عمله على التجربة فتح باب إحدى محطات التحويل من مركز المراقبة دون تدخل يدوي.