يتولى الفريق تسلم طلبات الموظفين وإعداد كشف بكل الطلبات المقدمة وإجمالي المبالغ المستحقة



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف م. وليد الغانم أصدر قرارا اداريا بشأن تشكيل فريق عمل لصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة.



ووفق مواد القرار الاداري، يشكل فريق العمل برئاسة رئيس قسم الحركة الوظيفية بإدارة شؤون الموظفين وعضوية 9 اعضاء، وذلك لمدة 3 اشهر على ان تكون اجتماعاته خارج اوقات الدوام الرسمي.



ووفق مواد القرار الاداري، يتولى الفريق المهام التالية: استلام الطلبات المقدمة من موظفي الوزارة بشأن طلب صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة، والتأكد من تطابق الشروط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 على الطلبات المقدمة، واعداد مشروعات القرارات الادارية بشأن صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات، واعداد كشف تفصيلي بكل الطلبات المقدمة واجمالي المبالغ المستحقة عن هذه الطلبات.



ونصت مواد القرار الاداري، على أنه يلتزم الفريق بالضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2016.



ووفق مواد القرار، ترفع اللجنة الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل تقريرا دوريا شهريا عن اعمال الفريق، محددا به خطة العمل الشهرية وما تم انجازه ونسبة الانجاز على ان يرفع في الاسبوع الاخير من كل شهر وبحد اقصى نهاية آخر يوم عمل في الشهر.