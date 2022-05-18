علاء مجيد



خفضت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بقيمة 3.8 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي باستحواذها على 46.8 مليار دولار مقارنة بـ 50.6 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، وبذلك تحتل الكويت المرتبة الثانية خليجيا ويأتي بعد الثبات لمدة شهرين متتاليين خلال يناير وفبراير.



وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية بلغت قيمة حيازة الكويت من السندات الأميركية خلال شهر مارس الماضي 46.8 مليار دولار مرتفعة عن مستويات مارس من العام الماضي البالغة 45.7 مليار دولار أي بارتفاع سنوي بلغت نسبته 2.4% وبقيمة 1.1 مليار دولار.



وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 10.45 مليارات دولار فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 36.35 مليار دولار. وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.



وحصلت الكويت على المركز الثاني عربيا بعد السعودية التي احتلت المركز الأول عربيا باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 115.5 مليار دولار وحلت الإمارات ثالثا بقيمة 45.6 مليار دولار.



اتجهت استراتيجية اغلب دول الخليج تجاه السندات الأميركية للبيع خلال شهر مارس الماضي، حيث تراجعت استثمارات المملكة العربية السعودية الى 115.5 مليار دولار مقارنة بـ 116.7 مليار دولار في فبراير الماضي منها 100.11 مليار دولار سندات طويلة الأجل و15.34 مليار دولار سندات قصيرة الأجل، كما خفضت الإمارات من استثماراتها خلال شهر مارس لتصل الى 45.6 مليار دولار مقارنة بـ 46.3 مليار دولار في فبراير الماضي منها 27.83 مليار دولار سندات طويلة الأجل و17.80 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



كما قلصت قطر من حيازاتها في السندات الأميركية باستحواذها على 5.60 مليارات دولار وجميعها سندات طويلة الأجل مقارنة بـ 5.70 مليارات دولار في فبراير الماضي. بينما رفعت عمان حيازتها من السندات الأميركية خلال مارس الماضي لتصل الى 5.69 مليارات دولار مقارنة بقيمة 5.33 مليارات دولار في فبراير الماضي منها 5.47 مليارات دولار سندات طويلة الأجل 221 مليون دولار سندات قصيرة الأجل. بينما خفضت البحرين أيضا من استثماراتها في السندات الأميركية لتصل الى 1.36 مليار دولار في شهر مارس مقارنة بـ 1.52 مليار دولار في فبراير الماضي منها 1.26 مليار دولار سندات قصيرة الأجل و105 ملايين دولار سندات طويلة الأجل.