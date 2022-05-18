220 مليون دينار القيمة السوقية لأسهم شركة علي الغانم وأولاده

شريف حمدي



أفادت رئيس قطاع الأسواق ببورصة الكويت نورة العبدالكريم بأن القواعد واللوائح المقترحة لنموذج التسوية المركزية CCP وعروض الدخل الثابت وETFs هي قيد المراجعة من قبل هيئة أسواق المال، لافتة إلى انه من المقرر الانتهاء منها خلال الشهر الجاري، حيث من المقرر ان تبدأ الاختبارات على مستوى السوق بحلول نوفمبر المقبل.



وذكرت العبدالكريم خلال مؤتمر المحللين لأداء البورصة في الربع الأول من العام الحالي، ان الشركة الكويتية للمقاصة نجحت في إنشاء الربط مع نظام التقاص والتسوية الخاص ببنك الكويت المركزي، مشيرة إلى ان الوسطاء يعملون على تطوير التقنية الخاصة بهم ليصبحوا وسطاء مؤهلين، تليها متطلبات الترخيص من هيئة أسواق المال للقيام بإدارة الأموال النقدية لعملائهم.



وأشارت العبدالكريم إلى انه بعد الإطلاق الناجح لهذه التغيرات الرئيسية بالسوق سيتم الانتقال إلى المرحلة الرابعة من تطورات السوق التي تغطي المشتقات.



وحول الإدراجات الجديدة أفادت بأنه تمت الموافقة على الإدراج والاكتتاب من قبل هيئة أسواق المال لشركة على الغانم وأولاده، وسط توقعت بأن يتم طرح حوالي 45% من أسهمهم، لافتة إلى ان القيمة الإجمالية لأسهم الشركة تقدر بـ 220 مليون دينار.



وأوضحت ان البورصة تخطط لإطلاق منتجات جديدة في المستقبل القريب أبرزها لوحات تداول وعروض الدخل الثابت وETFs، مشيرة إلى ان إطلاق هذه المنتجات يتطلب تغيرات في قواعد البورصة فضلا عن القواعد واللوائح التنفيذية لهيئة أسواق المال.



وبسؤالها خلال مؤتمر المحللين عن زيادة ساعات التداول بالبورصة أفادت العبدالكريم بأن الأمر قيد الدراسة والتحليل لتأثير زيادة مدة التداول على أداء البورصة.