أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية أنها قدمت استشارة لفرصة تمويل ميزانين استثمارية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك ضمن استراتيجية أرزان ثروات، والتي ترتكز على الاستثمار في أدوات الدين، حيث تم تطبيق هذه الاستراتيجية في الاستثمار العقاري (REILS) المرتبط بأداء مؤشر العقارات والذي يعد أحد أنواع تمويل الميزانين مع إطفاء أصل الدين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.



وتتركز هذه الصفقة على تمويل الميزانين لمحفظة مكونة من 11 عقارا طبيا متعدد التخصصات من الرعاية الصحية المنزلية ورعاية المسنين إلى مراكز إعادة التأهيل وخدمات العلاج الأخرى، ويتميز هذا الاستثمار بأنه مضمون بعقود إيجار لمدة 15 سنة مع زيادة سنوية بنسبة 2% ومؤجر لشركة رائدة مختصة بإدارة العقارات الطبية بأكثر من 40 موقعا ضمن ولايات تكساس، أركانساس، لويزيانا، ميسيسيبي، ألاباما وفلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية.



وتوفر صفقة الـ REILS الحالية للمستثمرين توزيعات سنوية بنسبة 13.5% متضمنة 5% من أصل القرض مدفوعة بشكل ربع سنوي خلال فترة السنتين لهذا الاستثمار، هذا ومن المتوقع أن يسترد عملاء أرزان ثروات ما يقارب 28% من مبلغ الاستثمار من خلال الدفعات ربع السنوية فقط، بالإضافة إلى دفعة إضافية يتم تسلمها بنهاية فترة الاستثمار مرتبطة بأداء مؤشري أسعار السلع الاستهلاكية، كما أن العائد الداخلي على الاستثمار المتوقع لصفقة الـ REILS بحد أدنى 8.8% وحد أقصى 11% وذلك بحسب أداء المؤشر.



وعلق مهند أبو الحسن ـ الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: نرى فرصة هائلة لزيادة حجم صفقات الـREILS خلال عام 2022 وما بعده، مع زيادة الاستثمار من قبل أرزان ثروات لزيادة مصادر الصفقات وتعزيز فريق العمل المتخصص في الدراسة والتحليل والعناية الواجبة في تلك الدول.

وتتيح هيكلة إطفاء أصل الدين المتميزة في صفقات الـ REILS لعملائنا باسترداد رأس المال الاستثماري بسرعة أكبر، ما يسمح بإعادة الاستثمار في فرص استثمارية جديدة، وهي ميزة تزداد أهميتها خلال أوقات التضخم.

وتظل أرزان ثروات ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم خدمات استشارية عالية الجودة لعملائها لتنويع محافظهم المالية الدولية بطريقة حكيمة وحذرة، والهدف الأساسي لشركة أرزان ثروات هو الحفاظ على ثروة عملائها، وتوفير الأمان والدخل المنتظم، وتحقيق تنوع أكبر في الأسواق العالمية الناضجة.