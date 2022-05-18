«بيتك» الأعلى تداولاً والأكثر استحواذاً على السيولة بـ 27.3 مليون دينار

79 سهماً باللون الأخضر.. و8 قطاعات ارتفعت تصدرها «صناعية» بـ 5.1%

شريف حمدي



استعادت بورصة الكويت نغمة الارتفاعات بعد كسر موجة التصحيح التي دامت لـ 6 جلسات متتالية، وارتفعت جميع مؤشرات السوق بشكل لافت خاصة مؤشر السوق الأول الذي قاد السوق للاتجاه الصاعد بسبب الإقبال الكبير على أسهمه خاصة البنكية مثل بيتك والوطني والخليج فضلا عن أسهم قيادية أخرى في مقدمتها زين وأجليتي.



وجاء هذا الإقبال على نوعية الأسهم القيادية مبررا بعد ان تعرضت لتراجعات سعرية لافتة خلال مرحلة التصحيح لتصبح أسعارها جاذبة للمستثمرين بمختلف شرائحهم سواء مديرو محافظ وصناديق أو أفراد.



وعلى ضوء العودة للشراء المكثف الذي استهلت به جلسة امس تعاملاتها، استعادت القيمة السوقية جزءا من خسائرها على مدار الجلسات الفائتة، حيث حققت مكاسب بنسبة 1.2% بواقع 548 مليون دينار لتصل إلى 46.020 مليار دينار ارتفاعا من 45.472 مليار دينار.



ورغم تراجع مستوى السيولة في جلسة أمس، إلا انها حافظت على استقرارها فوق مستوى 100 مليون دينار، إذ استقبل سوق الأسهم أمس 103.8 ملايين دينار بنسبة انخفاض 2.7% عن جلسة أول من امس التي بلغت فيها السيولة 106.6 ملايين دينار. وتركزت السيولة حول الأسهم القيادية بشكل لافت خاصة الأسهم المذكورة أعلاه، وتصدرها بيتك بـ27.3 مليون دينار وارتفع السهم بـ 0.11%، تلاه أجيليتي بسيولة 15.6 مليون دينار وارتفاع في السعر بنسبة 8.7%، تلاه سهم الوطني بـ 10.4 ملايين دينار وارتفاع بنسبة 0.7%، تلاه سهم الخليج بـ 7.8 ملايين دينار واستقرار في السعر عند 369 فلسا، ثم سهم زين بسيولة 6.4 ملايين دينار وارتفاع بنسبة 3.3%.



كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 28% بتداول 252 مليون سهم تراجعا من 352 مليون سهم أول من امس، وتصدر الأسهم الأكثر تداولا سهم بيتك بـ 30.4 مليون سهم، تلاه جي اف اتش بـ 22.6 مليون سهم.



وارتفعت القيمة السوقية لـ 79 سهما مقابل تراجع قيمة 39 سهما، واستقرت أسعار 13 سهما، ولم يجر التداول على 28 سهما، وتشكل الأسهم التي ارتفعت أسعارها 49.7% من إجمالي الأسهم المدرجة.



قطاعيا، ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات تصدرها قطاع الصناعية بـ 5.1%، وتراجعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرها السلع الاستهلاكية بـ 2.4%.



وأنهت جلسة امس التفاؤلية على ارتفاع جماعي لمؤشراتها بواقع 1.3% لمؤشر السوق الأول الذي حقق 113.9 نقطة مكاسب ليصل إلى 8639 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7% مضيفا 45 نقطة ليصل إلى 6056 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.2% بإضافة 92.9 نقطة ليصل إلى 7793 نقطة.