أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن تعيين محمد الشريف في منصب مدير عام إدارة التحول الرقمي والابتكار بالبنك، ليتولى من خلاله مسؤولية تعزيز الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك، مع متابعة وتطوير استراتيجيات الرقمنة، بما يشمل التسويق الرقمي، وذلك بالتعاون المشترك مع إدارات البنك المختلفة، كما سيقوم بتوظيف نظم المعلومات الإدارية وإجراء التحاليل البيانية بشكل فعال بما يؤدي إلى تحسين جودة المشاريع الرقمية لـKIB بشكل عام ويسهم في إنجاحها وتميزها.



وأوضح البنك في بيانه أن اختياره للشريف لقيادة هذه الإدارة جاء نظرا لما يتمتع به من خبرة تنفيذية تمتد لأكثر من 20 عاما في مجال الخدمات المصرفية والمالية، والتي طور من خلالها قدرات عملية متنوعة ومهارات متميزة، ساهمت في إنشاء سجل حافل من الإنجازات المتعلقة بتطوير معدل الأداء وتعزيز الثقافة التنافسية داخل المؤسسات التي عمل بها، خاصة في المجالات الرقمية.



وقبل انضمامه لـ KIB، يذكر أن الشريف قد شغل العديد من المناصب القيادية المختلفة في مجموعة من أشهر البنوك الكويتية، مستهلا مسيرته المهنية في القطاع عبر الانضمام إلى إدارة تسويق مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني ـ قسم نظم المعلومات الإدارية والتسويق، عام 2001، عاملا باجتهاد في تلك الإدارة حتى أصبح مدير أول عام 2007، ومديرا تنفيذيا في 2009، كما شغل بعد ذلك عدة مناصب إدارية مرتبطة بالمشاريع والتخطيط في بنك بوبيان، وعلى مدار 3 أعوام متواصلة، لينتقل منه إلى بنك وربة في 2015، شاغلا منصب رئيس المجموعة الرقمية، حيث قام بتحقيق إنجازات عديدة في دوره الاستراتيجي والرقمي بالبنك، أبرزها قيادة التسويق الرقمي، وتطوير علوم البيانات ووضع الرؤى الاستراتيجية للإنجازات الرقمية.



كما تجدر الإشارة إلى أن المؤهلات التي يتمتع بها الشريف تشمل درجة ماجستير في إدارة نظم المعلومات، حصل عليها من جامعة أتلانتا بولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأميركية عام 2001، وبكالوريوس هندسة كهربائية وإلكترونية من جامعة الشرق الأوسط التقنية في تركيا عام 1999، كما أنه نجح في اجتياز عدة دورات تدريبية قيادية، منها برنامج القيادة التنفيذية لـ6 أشهر مع «ماكنزي آند كومباني» في ديسمبر 2013، وبرنامج القيادة التنفيذية بجامعة «شيكاغو بوث» من بنك وربة في 2017، وهو حاصل أيضا على شهادة مدير إدارة مشاريع محترف معتمد من معهد إدارة المشاريع بالكويت عام 2008.