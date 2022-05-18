شعر مدرب أرسنال ميكل أرتيتا بإحباط شديد بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد 0-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إن هذا الأداء ليس بقريب من المستوى المطلوب للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



وقال أرتيتا لشبكة «سكاي سبورتس»: «هذا محبط جدا أن نيوكاسل كان أفضل منا بعشرة أمثال، ولم يكن الأداء قريبا من المستوى المطلوب تقديمه إذا كنا نريد اللعب في دوري الأبطال». وأضاف: «هذا مؤلم. كانت الأمور بأيدينا، لكنها لم تعد كذلك».



وأبلغ أرتيتا الصحافيين عند سؤاله عن شعوره بالإحباط من لاعبيه: «أنا مسؤول طوال الوقت، إذا كان هناك من صنع الاستثناء هذا العام بشكل لم يتوقعه أي شخص في بداية الموسم، فإنها هذه التشكيلة من اللاعبين، وأنا سأدافع عنهم باستمرار، لكن كانت الأمور صعبة حقا».



وختم أرتيتا حديثه قائلا: «تبقى هناك دائما فرصة ضعيفة في كرة القدم».



وسجل بن وايت (55 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي برونو غيمارايش (85) الهدفين.



وتراجع أرسنال الى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 66 نقطة بفارق نقطتين خلف توتنهام قبل مرحلة واحدة من نهاية الموسم.



وبات توتنهام بحاجة إلى التعادل فقط أمام مضيفه نوريتش سيتي في المرحلة الأخيرة لضمان بطاقته في دوري الأبطال لأنه يتفوق بفارق الأهداف (+24 مقابل +9)، فيما يتعين على أرسنال تحقيق الفوز على ضيفه إيفرتون وانتظار تعثر جاره أمام صاحب المركز الأخير.